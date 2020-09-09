شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن قتلى وجرحى في تفجير استهدف نائب الرئيس الأفغاني والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- المناطق_وكالات
استهدفت سيارة مفخخة موكب نائب الرئيس الأفغاني، أمر الله صالح، في العاصمة كابول، بحسب ما ذكره مساعد مقرب من المسؤول الأفغاني اليوم الأربعاء.
وقال همايون أحمدي، إنه بينما نجا صالح من الانفجار القوي، أصيب عدد من حراسه بجروح في الحادث.
وأشار أحمدي إلى أن الانفجار أسفر كذلك عن مقتل وإصابة عدد من المدنيين في المنطقة.
وبحسب وزارة الصحة، جرح 12 شخصا على الأقل حتى الآن ونقلوا إلى المستشفى من موقع الانفجار.
ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها بعد عن الانفجار، إلا أن صالح معروف بموقفه المتشدد ضد حركة طالبان.
(د ب أ)
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