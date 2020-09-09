شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تسجل 1176 إصابة جديدة بكورونا والإجمالي 253474 والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا زاد 1176 ليصل إلى 253474. وأظهرت البيانات ارتفاع عدد الوفيات إلى 9338 بعد تسجيل تسع حالات جديدة.

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