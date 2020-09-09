شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق في مخيم يوناني للاجئين والان نبدء بالتفاصيل
وقال مسؤول من فريق الإطفاء إنه لم يتضح على الفور سبب الحريق وإن النيران تشتعل داخل المخيم وخارجه.
وقال مسؤول بالشرطة إنه يتم نقل المهاجرين إلى مكان آمن. وقال شهود إن أشخاصا شوهدوا وهم يغادرون المخيم حاملين أمتعتهم.
ويكافح 28 من رجال الإطفاء الحريق باستخدام تسع عربات وبمساعدة متطوعين.
وانتقدت منظمات الإغاثة مرارا منشأة موريا التي تؤوي أكثر من 12 ألف مهاجر أي أكثر أربع مرات من سعتها المعلنة وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة.
ووضعت المنشأة قيد الحجر الصحي الأسبوع الماضي بعد ان أكدت السلطات أن أحد طالبي اللجوء أصيب بفيروس كورونا . وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 35 منذ ذلك الحين.
وكانت جزيرة ليسبوس الواقعة قبالة الساحل التركي على الخط الأمامي خلال تدفق المهاجرين إلى أوروبا في 2015-2016. وبسبب جائحة فيروس كورونا منذ الأول من مارس تم عزل جميع المهاجرين القادمين إلى الجزيرة في حجر صحي بعيدا عن المخيمات.
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