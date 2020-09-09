'أبل' تطالب بتعويضات من مطورة لعبة 'فورتنايت'

وتسعى "أبل" للحصول على أمر بمنع مطورة اللعبة من استخدام نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق.

ودخلت "أبل" و"إبيك جيمز" في معركة قانونية منذ أغسطس، عندما أطلقت مبتكرة اللعبة الشهيرة نظام الدفع الخاص بها داخل التطبيق للتحايل على ما أسمته "ممارسات أبل الاحتكارية".



ويشترط "متجر تطبيقات أبل" على مطوري الألعاب استخدام نظام الدفع الخاص بأبل ودفع عمولة 30 في المئة.

وحالت "أبل" دون استطاعة "إبيك جميز" على توزيع التحديثات أو التطبيقات الجديدة من خلال متجر أبل لترفع إبيك دعوى قضائية على أبل مدعية أن ممارسات متجر التطبيقات لديها تنتهك قوانين مكافحة الاحتكار.

وسمحت المحكمة لأبل بمنع "إبيك" من توزيع إصدارات جديدة أثناء النظر في القضية، لكن الإصدار الحالي من "فورتنايت" لا يزال ساريا وكذلك نظام الدفع الخاص بـ"إبيك".



وقالت أبل إنها ستسمح بعودة "فورتنايت" إلى متجر تطبيقاتها إذا أزالت "إبيك" ميزة الدفع المباشر، لكن الأخيرة رفضت، قائلة إن الامتثال لذلك الطلب سيمثل "تواطؤا مع أبل للحفاظ على احتكارها للمدفوعات داخل التطبيق على نظام تشغيل آي أو إس".