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ترامب يعلق على استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر

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علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على استقالة قيادة الشرطة في مدينة روتشيستر بولاية نيويورك في أعقاب مقتل مواطن أسمر على يد الشرطة في المدينة.
وقال ترامب في موقع "تويتر" إن "قائد الشرطة ومعظم الشرطيين في روتشيستر بولاية نيويورك قدموا الاستقالة. والعمدة الديمقراطي والحاكم كوومو طبعا لا يعرفان ماذا سيفعلان".

وتابع قائلا إن "ولاية نيويورك بحالة الفوضى، ولا مال عندها وضرائب ومستوى الجريمة مرتفعان، والجميع يغادرون".


وأضاف: "يوم 3 نوفمبر. بوسعنا إصلاح ذلك!"، في إشارة إلى تاريخ الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة.

يذكر أن استقالة قيادة الشرطة في روتشيستر تأتي على خلفية موجة من الاحتجاجات على مقتل المواطن الأسمر دانييل برود على يد الشرطة. وتحولت الاحتجاجات إلى أعمال عنف وشغب.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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