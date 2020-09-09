اتفاق يوناني قبرصي إسرائيلي لتعزيز التعاون العسكري

كشفت صحيفة "بروتو ثيما"، النقاب عن توقيع اليونان وقبرص وإسرائيل، على برنامج التعاون العسكري الثلاثي لعام 2021، الذي سيسمح لتلك الدول تعزيز التعاون العسكري من خلال التدريبات المشتركة والأنشطة العملياتية.



وقالت الصحيفة اليونانية، إن التوقيع على برنامج التعاون العسكري الثلاثي، تم الثلاثاء، بحضور رئيس الأركان العامة للدفاع الوطني اليوناني الجنرال كونستانتينوس فلوروس، ورؤساء الوفود العسكرية لقبرص وإسرائيل .

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وأضافت الصحيفة، أن التوقيع على هذا البرنامج يسمح للدول الـ 3 بتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة، من خلال التدريبات المشتركة والأنشطة العملياتية.

ويأتي الاتفاق في وقت تشهد منطقة شرق المتوسط توترا كبيرا بين قبرص واليونان من جهة، وأنقرة من جهة أخرى منذ إرسال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سفينة أبحاث إلى هناك للتنقيب عن الغاز والنفط. وشهدت أزمة المتوسط تدخلات دولية للتهدئة، حيث وصلت سفينة حربية أمريكية ضخمة إلى جزيرة كريت اليونانية، في مهمة لمراقبة التوترات المتصاعدة.

فيما نشرت فرنسا أيضا فرقاطتين في شرق البحر المتوسط، وهي خطوة لفتت انتباه موسكو التي سارعت بتحريك إحدى فرقاطاتها هي الأخرى.