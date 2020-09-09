في إطار برنامج الصحة والسلامة.. الاتحاد للطيران تقدم تأمينا دوليا للركاب ضد كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 9 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

أعلنت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تقديم تأمين صحي دولي ضد كوفيد – 19 وذلك في إطار برنامج الصحة والسلامة التابع لها.



وفي حال اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كورونا المستجد خلال الرحلة، فلا داعي للقلق، حيث سيغطي التأمين المصاريف الطبية أو نفقات الحجر الصحي عند السفر على متن طائرات الاتحاد للطيران.

وبهذه المناسبة، أفاد دانكان بيرو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والتوزيع، الاتحاد للطيران "تأتي صحة وسلامة ضيوفنا الكرام وموظفينا على رأس أولوياتنا خلال الرحلة وبعدها. ويمثل توفير التأمين الدولي ضد كوفيد-19، بالشراكة مع شركة أكسا، أحد الإجراءات المحكمة التي تتخذها الاتحاد في إطار برنامج الصحة والسلامة الذي يقوده سفراء الصحة والسلامة في الاتحاد".

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وأضاف قائلا "نسعى من خلال هذه التغطية الإضافية في بث الثقة لدى الضيوف وتشجيعهم على السفر وزيادة طمأنتهم على صحتهم وسلامتهم، ومع توجه المزيد من الدول إلى فتح حدودها، فنحن نسعى إلى تسهيل الأمر على ضيوفنا قدر الإمكان، بما يساعدهم على التخطيط لرحلتهم القادمة من دون قلق".

وسوف تندرج جميع التذاكر، بغض النظر عن موعد الحجز، التي يتم حجزها من الآن وحتى 31 ديسمبر/كانون الأول من العام الجاري، ضمن تأمين كوفيد-19. وبالنسبة للضيوف الذين لديهم حجوزات حالية، فليس عليهم القيام بشيء، حيث سيتم إدراجهم تلقائيا في البرنامج. ويسري التأمين لمدة 31 يوما تبدأ من أول يوم للسفر.

ومن جهته، أفاد عدلان مسلم، الرئيس التنفيذي، آسيا والشرق الأوسط وتركيا وأفريقيا أكسا بارتنارز: "نسعى إلى التركيز على تحسين تجربة العملاء والحفاظ على صحة وسلامة الأفراد في جميع هذه الأوقات. وعليه فنحن نفخر بالتعاون مع شركة الطيران الرائدة عالميا، الاتحاد للطيران، ومنح ضيوفها حلولا جديدة للسلامة والوقاية عندما يكونون في أشد الحاجة إليها".

وفي حال اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كورونا المستجد أثناء سفره خارج بلده الأم، سوف يغطي تأمين كوفيد-19 الدولي تكاليف العلاج حتى 150 ألف يورو وتكاليف الحجر الصحي حتى 100 يورو يومياً إذا كانت النتيجة إيجابية لمدة 14 يوماً.