المكسيك تسجل 5 آلاف و351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - مكسيكو سيتي - (أ ش أ):

أعلنت وزارة الصحة المكسيكية تسجيل 5 آلاف و351 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، إلى جانب 703 حالات وفاة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة - حسبما ذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية اليوم الأربعاء - أنه بهذه الإحصائية الجديدة يصل مجمل عدد حالات الإصابة في المكسيك إلى 642 ألفا و860 حالة، وتبلغ حصيلة الوفيات 68 ألفا و484 وفاة.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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