ملامح العام الدراسي الجديد ودعم السودان أبرز عناوين الصحف

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

استحوذت أخبار الشأن المحلي على اهتمامات صحف القاهرة، الصادرة اليوم الأربعاء، والتي جاء على رأسها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، ووصول وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد إلى الخرطوم لدعم الأشقاء في السودان، إضافة إلى إعلان وزير التعليم ملامح العام الدراسي الجديد.

فتحت عنوان "منظومة تكنولوجية للبناء العقاري واستغلال الأراضي.. الرئيس: إطلاق (جامعة مصر المعلوماتية) للتقنيات الحديثة والفنون الرقمية"، أبرزت صحيفة "الأهرام" اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والذي وجه خلاله رئيس الجمهورية بتسخير إمكانيات الدولة في مجال التكنولوجيا لصياغة منظومة حديثة للبناء العقاري واستغلال الأراضي على مستوى الدولة بهدف إعداد قاعدة بيانات تتضمن تفاصيل جميع المنشآت والمباني ومواقعها الجغرافية تتيح مراقبة أي تغييرات معمارية أو إنشائية تطرأ على الأراضي أو المباني من أجل تصويب وتنظيم آليات البناء العقاري في مصر والحد من مخالفات البناء والتعديات على الأراضي.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي قوله إن الاجتماع استعرض المشروع القومي لمنظومة شبكات الاتصالات الحكومية الموحدة ومشروعات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث وجه الرئيس بأن تدعم منظومة الشبكات الوطنية استراتيجية رقمنة الدولة وأن تراعي التطور المستقبلي في زيادة حجم الاستخدام والمعلومات بما يضمن استدامة توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين.

وفي صحيفة "الجمهورية"، وتحت عنوان "تنفيذا لتوجيهات الرئيس.. وزيرة الصحة على رأس وفد طبي في الخرطوم"، ذكرت الصحيفة أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي توجهت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان على رأس وفد طبي رفيع المستوى إلى دولة السودان الشقيقة صباح أمس؛ لتقديم الدعم الطبي اللازم للدولة الشقيقة في مواجهة السيول التي اجتاحت البلاد.

ونقلت الصحيفة عن الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة للإعلام المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن الوزيرة تترأس فريقا يضم 20 طبيبا في مختلف التخصصات بالإضافة إلى فريق تمريض وفنيي تمريض.

وأشارت "الجمهورية" إلى أن وزير الصحة السوداني الدكتور أسامة عبد الرحيم كان في استقبال الوفد المصري.

وتحت عنوان "وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الجيش الثاني الميداني ويشيد بدورهم الوطني" ألقت صحيفة (الأخبار)، الضوء على لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من الضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلي الجيش الثاني الميداني بحضور الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع المقاتلين وتوحيد المفاهيم تجاه مختلف الموضوعات التي ترتبط بالقوات المسلحة على كافة المستويات.

وذكرت الصحيفة أن اللقاء بدأ بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم دفاعا عن أمن مصر وشعبها العظيم، كما نقل الفريق أول محمد زكي لرجال القوات المسلحة تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسي القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأشاد بدورهم وتضحياتهم في تطهير شمال سيناء من براثن الإرهاب الغادر خلال الفترة الماضية.

وأشارت الصحيفة إلى ثناء القائد العام للقوات المسلحة على الدور الوطني الذي بذله رجال الجيش الثاني الميداني في تجفيف منابع الإرهاب وتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس باعتبارها أحد الشرايين الرئيسية للأمن القومي المصري، كما أشاد بدور أبناء سيناء الشرفاء في المشاركة مع القوات المسلحة والشرطة في استعادة الأمن والاستقرار إلى شبه جزيرة سيناء.

وتحت عنوان "تخفيض أيام الحضور الطلاب وامتحانات (الثانوية) إلكترونية"، ألقت صحيفة (الأهرام)، الضوء على إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم عن ملامح العام الدراسي الجديد الذي يبدا في 17 أكتوبر المقبل، على أن تبدأ في المدارس الدولية 15 سبتمبر الجاري.

وذكرت الصحيفة أن وزير التعليم أكد أن الطلاب في مرحلة رياض الأطفال حتى الصف الثالث الابتدائي سيحضرون 4 أيام أسبوعيا بمدارس الفترة الواحدة و3 أيام بمدارس الفترتين، أما الطلاب من الرابع الابتدائي حتى السادس سيحضرون يومين بمدارس الفترة الواحدة 3 أيام بمدارس الفترتين، وفي المرحلتين الإعدادية والثانوية يحضر الطلاب يومين أسبوعيا مع توفير محتوى رقمي كبير، حيث أوضح أن العام الدراسي الجديد سيكون مختلفا من حسب كل مدرسة.

وأبرزت صحيفة "الأخبار" تحت عنوان "نتيجة المرحلة الثانية للتنسيق غدا" إعلان وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار أنه تقرر إعلان نتبجة المرحلة الثانية للتنسيق صباح اليوم حيث ينتهي الحاسب الآلي في الساعات الأولى من صباح اليوم من توزير طلاب المرحلة البالغ عددهم 254 ألفا و512طالبا وطالبة والحاصلين بحد أدنى على 77.4%للعلمي و 67.8% للأدبي على الكليات.. ويعلن الوزير غدا أيضا الأماكن الشاغرة للمرحلة الثالثة والأخيرة.

وعنونت الجمهورية "انتظام التصويت بجولة الإعادة للشيوخ"، لتبرز انتظام عملية التصويت في اليوم الأول من جولة الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ، والذي شهد إقبالا متوسطا في 14 محافظة بين 52 مرشحا لاختيار 26، مشيرة إلى أن المرأة سجلت رصيدا جديدا في دعم الوطن ومؤسساته وانتخاب غرفته التشريعية الثانية .

وذكرت الصحيفة أن الانتخابات تجرى تحت إشراف قضائي كامل: قاض لكل صندوق وعشرات الآلاف من المواطنين المعاونين للقضاة، مشيرة إلى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا.

ونقلت صحيفة "الجمهورية" عن المستشار إبراهيم لاشين رئيس الهيئة العامة للانتخابات قوله إن جميع اللجان العامة والفرعية في 14 محافظة انتظمت منذ الساعة التاسعة صباحة ولم يغب أو يتأخر أي قاض عن لجنته بعد التوزيع الإلكتروني للقضاة على اللجان وأن غرفة العمليات لم تتلق أي شكاوى من اللجان، كما أكد أن الصناديق أغلقت في التاسعة مساء لحين فتحها في ثاني أيام التصويت وإغلاق اللجان والنوافذ بأرقام سرية تحت حراسة القوات المسلحة والشرطة.