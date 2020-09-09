كورونا في 24 ساعة| زيادة الوفيات في مصر وإسرائيل تحطم رقمها القياسي في الإصابات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد عبدالناصر:

شهدت مصر والعالم أحداثًا مهمة مرتبطة بأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، في الـ 24 ساعة الماضية.

كان أهم تلك الأخبار هو إعلان وزارة الصحة تسجيل 187 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بجانب تسجيل 19 حالة وفاة جديدة.

كما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، أن العدد اليومي لإصابات كورونا سجل مستوى قياسيا جديدا مرتفعا بلغ 3392 حالة خلال آخر 24 ساعة.

Advertisements

وهذا هو أعلى عدد يومي للإصابات يتم تسجيله في إسرائيل منذ ظهور الفيروس بها. وكان تم تسجيل الرقم القياسي السابق في 2 سبتمبر الجاري وبلغ 3173 حالة إصابة جديدة.

ويقدم "الخليج 365" في التقرير التالي أهم تلك الأخبار:

زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا يوم الثلاثاء

الصحة العالمية تعرب عن قلقها حول إجراءات كورونا في التشيك

اليونان تفرض الحجر الصحي التام على ٣ مخيمات للمهاجرين

مخاوف في بريطانيا بسبب تزايد إصابات كورونا في صفوف الشباب

الصين: لا وفيات أو إصابات محلية بكورونا.. و10 حالات وافدة من الخارج

32 % منهم بدون أعراض.. 50 ألف طفل مصابون بكورونا في روسيا

إسبانيا تتصدر دول غرب أوروبا في إصابات كورونا .. وإصابة نجم رياضي

روسيا تجري أكثر من 38.9 مليون اختبار للكشف عن كورونا

دراسة: مرضى كورونا قد يُصابون بـ"عدوى معوية مُطولة"

3392 حالة في 24 ساعة.. إسرائيل تحطم رقمها القياسي لإصابات كورونا

مع ارتفاع الإصابات وانخفاض الوفيات.. هل أصبح فيروس كورونا ضعيفا؟

42 إصابة بـ"كوفيد-19" في صفوف موظفي الأمم المتحدة وعائلاتهم بسوريا

الأراضي الفلسطينية تسجل حصيلة وفيات قياسية بكورونا

وفاة الطبيب صاحب مقولة "ملحقتش احفظ شكل بناتي" بفيروس كورونا

تطوّرات طبية تعزز الآمال في علاج الحالات الخطرة من "كوفيد-19 "

رسميا.. الكشف عن موعد طرح لقاح فيروس كورونا بجامعة أكسفورد

رئيس الوزراء الفرنسي في "عزل صحي" بعد لقائه مُصابًا بكورونا