حدث ليلاً| تصريحات جديدة لوزير التعلم وتطورات واقعة "فتاتي المنصورة"

محمد اسماعيل - القاهرة - شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة الإصابات والوفيات.. الصحة تعلن بيان كورونا يوم الثلاثاء

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، خروج 878 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 79886 حالات.

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مستشار الرئيس للصحة: الخطة التي وضعت للوقاية من كورونا في المدارس مثالية

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية، إن فصلى الخريف والشتاء يشهدان انتشار للفيروسات التنفسية، مثل الأنفلونزا الموسمية التي تشهد انتشار خلال هذه الفترة.

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حررنا التعليم من "البعبع" وأزلنا العنصر البشري.. تصريحات جديدة لوزير التعليم عن الثانوية العامة

كشف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي تفاصيل جديدة بشأن امتحان الثانوية العامة في النظام الجديد.

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بالخطوات.. "التموين" تتيح نقل الزوجة المقيدة ببطاقة والدها إلى بطاقة الزوج

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية إنه تم فتح باب نقل الزوجة من بطاقة التموين الخاصة بوالدها، لإضافتها إلى بطاقة الزوج، وذلك عن طريق البوابة الرقمية وموقع "دعم مصر".

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بالفيديو.. "ميكب آرتيست" تكشف استغلال صورها في واقعة "فتاتي المنصورة المثليتين"

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو لفتاة تُدعى أمنية شوقي تنفي تمامًا علاقتها بالواقعة التي عُرفت مؤخرًا بـ"فتاتي المنصورة"، وقد ظهرت صورها في حساب باسم "ريم" على "فيسبوك"، استخدم للإعلان عن زواج فتاتين من المنصورة ملثيًا.

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مصدر أمني ينفي ما تم تداوله حول وقف حملات الإزالة ببورسعيد والسويس

نفى مصدر أمني، ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي من مشاركة تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي بورسعيد والسويس، نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

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فتاتان بالمنصورة تعلنان زواجهما مثليًا عبر "فيسبوك".. ومصدر أمني يكشف تفاصيل ملاحقتهما إلكترونيًا

قال مصدر أمني رفيع في مديرية أمن الدقهلية، الثلاثاء، إن أقسام إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام وقطاع الأمن الوطني، تتعامل بجدية مع ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول حسابين منسوبين لفتاتين، يتداول أنهما من مدينة المنصورة، تدعيان زاوجهما مثليًا، بعد موافقة أهليتهما.

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عدّاد "كورونا" عربياً: الوفيّات تتجاوز 25 ألفاً.. و69% من الضحايا في 3 دول

لا يزال الوطن العربي يسجّل خسائر جديدة، جراء تفشّي فيروس "كورونا" المستجدّ (كوفيد-19)، ففي الوقت الذي وصل فيه إجمالي عدد المُصابين إلى مليون و364 ألفاً و446 حالة، بلغت حصيلة الوفيّات 25 ألفاً و160 حالة، حتى الثامن من سبتمبر الجاري.

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شركة أسترازينيكا توقف تجاربها على لقاح أوكسفورد

أوقفت شركة الأدوية العملاقة "أسترازينيكا" مؤقتا تجاربها على لقاح مضاد لفيروس كورونا، بسبب ظهور "مرض محتمل وغير مبرر" في إحدى التجارب، بحسب ما ذكره متحدث باسم الشركة يوم الثلاثاء.

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اندلاع حريق بمخيم مكتظ باللاجئين في اليونان

اندلع حريق في مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين على جزيرة ليسبوس باليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

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ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء.

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