إصابات في انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني في كابول

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ):

أصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار استهدف موكب نائب الرئيس الأفغاني "أمر الله صالح".

حدث الانفجار في منطقة تايماني بالعاصمة كابول، دون أن يصاب نائب الرئيس في ذلك الانفجار، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية صباح اليوم الأربعاء.

ولم تعلن أي جهة عن تبني الحادث حتى الآن.

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