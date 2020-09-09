الجاليات الفلسطينية: إصابات كورونا ترتفع لـ5912 وحالات التعافي لـ2010

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ارتفع عدد الإصابات في صفوف الجاليات الفلسطينية حول العالم بفيروس كورونا إلى 5912 إصابة، فيما لم تسجل وفيات جديدة لليوم الثاني على التوالي، أما حالات التعافي فبلغت 2010 حالات، بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية.

وأفاد فريق العمل المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الأميركية، بتسجيل 25 إصابة جديدة بالفيروس في صفوف الجالية في كل من: واشنطن، وأوهايو، ودالاس، ونيوجرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 3572 إصابة، في حين لم تسجل أية حالة وفاة لهذا اليوم، ليبقى عدد حالات الوفاة 74 حالة.

وفي سياق متصل، أفاد فريق العمل المختص بمتابعة رحلات الإجلاء بوصول الدفعة الأخيرة من العالقين في الجزائر، وبمغادرة دفعة جديدة من العالقين في الوطن إلى فرانكفورت وشيكاغو، للالتحاق بأسرهم وأعمالهم ودراستهم، حيث كان السفير أحمد الديك في استقبال القادمين، ووداع المغادرين.

كما تم الإعلان عن إغلاق التسجيل نهائيا، للمواطنين (العالقين) الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن في جميع دول العالم، بما فيها الولايات المتحدة الأميركية.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان، أنها أجلت جميع العالقين من أبناء الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية والقدس من جميع دول العالم، باستثناء بعض الأعداد التي عبرت حديثا عن رغبتها بالعودة إلى أرض الوطن وهي مسجلة لديها، بالتعاون والتنسيق المشترك بين دولة فلسطين والأردن.