شكرا لقرائتكم خبر عن نيوزيلندا تعتزم تخفيف الضوابط الحدودية الخاصة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن وزير الهجرة كريس فافوي في بيان اليوم الأربعاء عن ثلاثة استثناءات جديدة لإغلاق حدود البلاد.
وتم إغلاق حدود نيوزيلندا أمام الجميع باستثناء المقيمين والمواطنين منذ 19 مارس في ظل استثناءات قليلة ، وذلك في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا.
وقال فافوي: "بدأنا الآن في إجراء تعديلات على إعدادات الهجرة لدينا المتأثرة بكوفيد، والتي ستسمح لعدد صغير من الأشخاص ، في ظل الظروف العادية ، بالقدوم إلى نيوزيلندا للقيام بذلك الآن".
وسيتم السماح أيضا لبعض حاملي تأشيرات العمل بالعودة لنيوزيلندا.
وقال فافوي إن أولئك الذين احتفظوا بوظائفهم أو أعمالهم في نيوزيلندا سيكون باستطاعتهم طلب استثناء إلى جانب شركائهم (أزواجهم أو أصدقائهم) وأبنائهم.
وسيتم الآن منح حوالي 5600 من حاملي تأشيرة الإقامة تمديدا لمدة 12 شهرا.
ويجب أن يخضع أي شخص حصل على الموافقة للسفر إلى نيوزيلندا لعزل إلزامي لمدة 14 يوما.
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