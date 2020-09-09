إعلام تركي يهاجم أردوغان على خلفية إنهيار الليرة

وكأنه يعيش في كوكب آخر، خرج الرئيس التركي رجب أردوغان، مشيدًا بما اعتبره إنجازًا للاقتصاد التركي، في وقت تتهاوى فيه عملته المحلية أمام الدولار الأمريكي لمستويات لم يشهدها التاريخ التركي الحديث.

وعقد الرئيس التركي، الإثنين، الاجتماع الأربعين لمجلس الوزراء في نظام الحكومة الرئاسية التركية، وناقش خلاله قضايا داخلية وخارجية، حيث تحدث عن فيروس كورونا وعن قضية شرق المتوسط، والغاز المكتشف في البحر الأسود، والاقتصاد التركي.

وشهدت الأسواق المصرفية التركية قفزة جديدة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام العملة الوطنية التركية خلال تعاملات الإثنين، إذ سجل الدولار سعر 7.46 ليرة تركية لأول مرة في تاريخ تركيا الحديث.

كان سعر صرف الدولار قد حطم رقمًا قياسيًا في تعاملات الخميس الماضي مسجلًا 7.45 ليرة تركية، ويرجع تقلب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة التركية إلى الانهيار الاقتصادي الذي تشهده تركيا تأثرًا بتفشي وباء "كورونا" في البلاد، وتصاعد منحنى الموجة الثانية من الإصابات خلال الأيام الأخيرة.

ورغم ذلك قال أردوغان، إن مؤشرات الاقتصاد التركي للربع الثاني من هذا العام كانت جيدة، وأن الإحصاءات الاقتصادية أشارت إلى تحقيق أرباح كبيرة مقارنة بالعام الماضي، مضيفا: "خفضنا الضرائب وأجلنا الديون للشركات الصغيرة، ووفينا بوعودنا للمواطنين".

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أردوغان المصر على إطلاق التصريحات تناسى أن نصف المزارعين الأتراك هجروا أرضهم وزراعاتهم بفعل الديون، وحسب موقع تركيا الأن فإن أردوغان لا يعيش مع الأتراك وربما يعيش وحيدا في كوكب آخر.

وأصر أردوغان في حديثه على ذكر "المؤامرات الكونية التي تحاك ضد تركيا"، قال أردوغان: "العديد من الدول تقف مع المنظمات الإرهابية ضد تركيا، مثل حزب العمال الكردستاني وداعش وتنظيم جولن، حتى إن الدولة المختلفة مع بعضها البعض، قد اتفقت على تركيا".

وتابع أردوغان الذي يعيش في كوكب غير الأرض بحسب الموقع التركي، "أنه كلما تعرضنا للمؤامرات أصبحنا أكثر قوة وعزيمة، ولا توجد قوة بشرية قادرة على دحرنا ما دمنا متوحدين.

من جهته سخر نائب رئيس الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري ونائب مدينة ساكاريا، إنجين أوزكوش، من تصريحات الرئيس التركي رجب أردوغان حول الاقتصاد، قائلا إنه، أي أردوغان، يظن أن الاقتصاد يسير بشكل جيد، بالأرقام المزيفة التي يعلنها الصهر.

وكان صهر أردوغان وزير الخزانة والمالية بيرات ألبيراق، أعلن وصول قيمة صادرات بلاده خلال شهر أغسطس الماضي، نحو 12 مليارًا و463 مليون دولار

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