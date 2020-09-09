شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل

ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق الأربعاء 9 سبتمبر 2020 قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء.

Advertisements وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان. ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.