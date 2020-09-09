شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تسجل حالتي إصابة بكورونا ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
وأضافت اللجنة في بيان أن الحالتين الجديدتين لشخصين وصلا إلى البلاد من الخارج لتظل الصين دون إصابات محلية لليوم الرابع والعشرين على التوالي.
وتراجع عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض إلى ثمانية مقابل 13 يوم الاثنين.
ولا تحسب الصين المرضى الذين لا تظهر عليهم أعراض ضمن الحالات المؤكدة.
ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 85146 في حين ظل عدد الوفيات عند 4634.
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