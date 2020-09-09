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إخلاء مخيم موريا للاجئين باليونان جزئياً إثر اندلاع حريق

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة

الخليج 365 - وكالات

الأربعاء 2020/9/9 07:02 ص بتوقيت أبوظبي

أعلنت فرق الإطفاء في جزيرة ليسبوس اليونانية، أنّها أخلت جزئياً مخيّم موريا للاجئين، فجر الأربعاء، إثر اندلاع حرائق متفرّقة امتدّت نيرانها إلى داخل المخيّم الأكبر في اليونان وأوروبا. 

وقالت فرق الإطفاء في بيان، إن "حرائق متفرّقة" اندلعت حول المخيّم وداخله أيضاً استدعت إخلاءه جزئياً.

وذكر مسؤول من فريق الإطفاء، إنه لم يتضح على الفور سبب الحريق، مشيرا إلى أنه يتم نقل المهاجرين إلى مكان آمن.  

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وانتقدت منظمات الإغاثة مرارا منشأة موريا التي تؤوي أكثر من 12 ألف مهاجر أي أكثر أربع مرات من سعتها المعلنة، وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

ووضعت المنشأة قيد الحجر الصحي الأسبوع الماضي بعدما أكدت السلطات أن أحد طالبي اللجوء أصيب بفيروس ، وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 35 منذ ذلك الحين.  

وبسبب جائحة فيروس كورونا منذ الأول من مارس/ آذار تم عزل جميع المهاجرين القادمين إلى الجزيرة في حجر صحي بعيدا عن المخيمات.

وموريا، هو أكبر مخيّم للاجئين في أوروبا، وأكثرها قسوة، ويؤوي حالياً ما يقرب من 12.700 طالب لجوء.

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