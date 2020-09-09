ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية بالعراق وأفغانستان

يعتزم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب مزيد من القوات المتواجدة في العراق وأفغانستان خلال الأشهر المقبلة.



وقال مسؤول أمريكي رفيع المستوى، إن الرئيس ترامب سيعلن الأربعاء، عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق، وهذا الإعلان سيتبعه آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات في أفغانستان.

ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه الرئيس ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.

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وفي يونيو/حزيران الماضي، أكدت الولايات المتحدة التزامها بخفض عدد القوات في العراق خلال الأشهر المقبلة، مشيرة إلى أنه لا توجد خطط لدى واشنطن للاحتفاظ بقواعد عسكرية دائمة أو وجود عسكري دائم.

وتعهد ترامب خلال حملته الانتخابية العام 2016 بوضع حد "لحروب أمريكا التي لا تنتهي"، إلا أن القوات الأمريكية لا تزال في دول مثل أفغانستان والعراق وسوريا، وإن أصبحت بأعداد أقل.

ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن مسؤولين في إدارة ترامب، تأكيدهم أن ترامب يعتزم خفض عدد القوات في العراق لحوالي 3500 جندي.

وينتشر في العراق حوالي 5 آلاف عسكري أمريكي، وذلك ضمن التحالف الدولي الذي يحارب تنظيم داعش الإرهابي.