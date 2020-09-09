الإرياني يحذر من تحويل الحوثي المدارس لأوكار لتجنيد الأطفال

حذّر وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، من تحويل المدارس في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي إلى أوكار لاستقطاب وتجنيد الأطفال، مشيرا إلى أن ذلك أخطر على الأمن الإقليمي والدولي من القاعدة، وداعش.



وطالب وزير الإعلام اليمني في تصريح نشرتهُ وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" المجتمع الدولي بممارسة الضغط على مليشيا الحوثي المدعومة من إيران لتحييد العملية التعليمية عن الصراع.

وأشار الإرياني إلى أن وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أصدرت تعليمات للمدارس الخاصة تكشف حجم الضغوط والإملاءات والابتزاز الذي تمارسه بحق مدارس التعليم الأهلي "الخاص" من تغيير أسماء تلك المدارس، والتدخل في فعالياتها، ومحاولات تسخيرها لصالح أنشطتها التخريبية، واستقطاع مرتبات المعلمين.

وأوضح وزير الإعلام، أن مليشيا الحوثي تضغط على ملّاك المدارس الخاصة لإجبارهم على التماهي مع برامجها في التعبئة وتحشيد الطلاب والزج بهم في جبهات القتال، وتسميم عقول الأطفال بالأفكار الظلامية المتطرفة، وإنتاج جيل من الإرهابيين الذين يشكلون خطرا على أمن اليمن والعالم.

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وفي وقت سابق، دعا وزير الإعلام اليمني، الآباء والأمهات في مناطق الانقلاب إلى توعية أبنائهم لتجنب وقوعهم فريسة سهلة بيد ‎المليشيا الحوثية الإيرانية.

وحث الإرياني من يتم إكراههم على القتال في صف المليشيا سواء من الأطفال أو اليمنيين، على النجاة بأرواحهم، وترك مواقعهم في صفوف المليشيا، وتسليم أنفسهم لقوات الجيش الوطني.

وتقول تقارير حقوقية، إن مليشيا الحوثي جندت أكثر من 20 ألف طفل منذ بداية الانقلاب في انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان ترقى إلى جرائم حرب.