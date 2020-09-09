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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ترامب يعلن عن خفض إضافي للقوات الأمريكية في العراق
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
الخليج 365
قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية للصحفيين إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن سحب مزيد من القوات الأمريكية من العراق اليوم الأربعاء.
وأضاف المسؤول أن هذا الإعلان سيتبعه إعلان آخر في الأيام المقبلة بشأن خفض إضافي للقوات الأمريكية في أفغانستان.
ويأتي القرار في الوقت الذي يواجه فيه ترامب الجمهوري ردود فعل سلبية من تقرير يقول إنه تحدث بشكل مهين عن قتلى الحرب الأمريكيين.
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