اندلاع حريق بمخيم مكتظ باللاجئين في اليونان

محمد اسماعيل - القاهرة - اندلع حريق في مخيم موريا المكتظ بالمهاجرين على جزيرة ليسبوس باليونان في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء.

وقال مسؤول بالشرطة إن المهاجرين يتم نقلهم إلى مكان آمن، بعد اشتعال النيران داخل المخيم وخارجه، وفق رويترز.

ويعمل 28 رجل من الإطفاء على إخماد الحريق باستخدام تسع عربات وبمساعدة متطوعين، لكن سبب الحريق لم يتضح حتى الآن.

وانتقدت منظمات الإغاثة مرارا منشأة موريا التي تؤوي أكثر من 12 ألف مهاجر أي أكثر أربع مرات من سعتها المعلنة وذلك بسبب الظروف المعيشية الصعبة.

وأكدت السلطات أن أحد طالبي اللجوء أصيب بفيروس كورونا الأسبوع الماضي، وارتفعت أعداد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 35 ، ما وضع المنشأة قيد الحجر الصحي.