شكرا لقرائتكم خبر عن الإصابات بكورونا في المكسيك تصل إلى 64 ألف والان نبدء بالتفاصيل

أفادت بيانات محدثة لوزارة الصحة أن المكسيك سجلت 5351 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا و703 وفيات يوم الثلاثاء ليصل إجمالي الحالات إلى 642860 والوفيات إلى 68484. وتقول الحكومة إن العدد الفعلي للإصابات المؤكدة أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

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