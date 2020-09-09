شبهات بالفساد الإداري والأخلاقي تُلاحق مسؤولين في الجمعيات الخيرية بغزة

* خلفت الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة، وأبرزها الحصار المفروض منذ عام 2006، حالات جديدة انضمت لطابور الفقراء والعاطلين عن العمل

* يُعتبر ملف الجمعيات الخيرية، بمثابة «الصندوق الأسود»الذي تداري على ما فيه من فساد، بعض الجهات السيادية والعسكرية في غزة

* عدد الجمعيات المسجلة في القطاع يقترب من 900 جمعية، أكثر من 90 في المائة منها محلية، فيما المتبقي مصنف تحت بندي «المؤسسات العربية والدولية»

* خلال الأشهر الماضية، شنّ فلسطينيون حملةً ضد جمعية الفلاح الخيرية، التي تمتلك عدداً من الفروع والمشاريع في الداخل والخارج، وأسسها رمضان طنبورة المدعوم من حركة حماس

غزة: اعتادت السيدة أميرة (34 عاماً)، على زيارة إحدى الجمعيات الخيرية التي تقع في مدينة غزة، كلّ ثلاثة أشهر لاستلامِ كفالةٍ مالية قيمتها (800 دولار)، تكفي لسد جزء من احتياجات أبنائها الخمسة وزوجها الذي أقعده شلل رباعي في المنزل، بسبب إصابةٍ تعرض لها، خلال العدوان الإسرائيلي الذي امتد لـ51 يوماً عام 2014. وتقول في حديث لـ«المجلة»: «قبل عامٍ واحد تفاجأتُ باتصالٍ من الكفيل الكويتي، الذي يتعهد بدفع المال لنا، حيث اطمأن على حالنا، وأخبرني أنّ حوالتنا وصلت، وهذه المرّة زاد عليها مبلغ 300 دولار، بسبب قدوم عيد الأضحى المبارك».

ذلك المبلغ الزائد، الذي لم تعتد على استلامه السيدة، في أيّ وقتٍ آخر، إضافة لأنّ الاتصال جاء بعد شهرين من استلام الحوالة السابقة، وليس ثلاثة كما المعتاد، دفعها للشك، وتشجعت على سؤال الكفيل، عن قيمة الحوالة التي تصل لهم دورياً، فأجابها أنّه يحوّل 1000 دولار كلّ شهرين عبر حساب الجمعية.

أصيبت السيدة بصدمةٍ، وأخبرت الكفيل بأنّ ما يصلهم هو 800 دولار كلّ ثلاثة شهور، فوعدها بمراجعة الأمر، وفي اليوم التالي ذهبت للجمعية الخيرية، وواجهتهم بمعلوماتها واتهمتهم بالسرقة، وتبيّن أنّ العاملين في الجمعية لم يكترثوا لأمرها كثيراً، وهي لم تشأ الدخول في عراكٍ معهم، لأنّ المسؤولين هناك، لديهم علاقات كبيرة، بوزارة الداخلية، وحركة حماس التي تحكم القطاع، لكنّها أعادت الاتصال بالكفيل، وأخبرته أن يُعدّل في عملية التحويل، لتصل لحسابها مباشرةً، فتجاوب معها، وخبّرها أنّه قطع علاقاته كلياً بتلك الجمعية، بعد اكتشاف سرقتها.

ليست قصّة أميرة وعائلتها، هي الوحيدة في قطاع غزة، مع الجمعيات الخيرية التي تفيد تقارير عدة بأنّ الفساد والسرقات فيها، تجاوزت حداً كبيراً خلال السنوات الماضية، إذ وصل لها عبر المانحين مليارات الدولارات، دون وجود رقابة حكومية فعلية عليها. فقصص المواطنين مع تلك الجمعيات، صارت من أكثر المواضيع إثارةً التي يتبادل الناس والمسؤولون فيها أطراف الحديث، لاسيما في أوقات المناسبات، حيث تزيد التبرعات.







الأوضاع المعيشية للسكان صعبة جداً («المجلة»)







استغلال حاجة النساء

المواطنة الأربعينية ريم، عاشت مع الجمعيات الخيرية قصة مختلفة، منذ توفى زوجها قبل 9 سنوات، وترك خلفه 5 أبناء في شقةٍ صغيرة، كان قد اشتراها عبر نظام «الأقساط»قبل موته بثلاث سنوات، وبعد وفاته صارت أسرته التي تركها، دون أيّ مصدر دخل، ملزمةً بتسديد أقساط عامين مقبلين تبقيا من ثمن «الشقة»، وتروي خلال حديثها: «توجهتُ خلال السنوات الفائتة لعدد من الجمعيات الخيرية لطلب المساعدة، لكنّ حجم التعاطف مع حالة أسرتي كان ضعيفاً، فما حصلته من تلك الجمعيات، لم يكن إلّا بعض علب المواد الغذائية والتموينية، التي لا يتجاوز ثمنها مجتمعةً الألف دولار، طوال السنوات التسعة».

وتحكي أنّ نظام عمل الجمعيات في الخيرية داخل قطاع غزة، وحسب ما استنتجت، يتبع للمحسوبية والواسطة والفساد، فكثير من مديري تلك المؤسسات «لا يخافون الله في رزق الفقراء، ولا يصونون الأمانة»، على حد تعبيرها، مبيّنةً أنّها عاشت قبل فترة موقفاً أثر فيها كثيراً، وجعلها تدرك الخطر الذي يمكن أن يلاحقها من تلك الجمعيات، وتحكي أنّها «ذهبت في إحدى المرات برفقة ابنها الأصغر هاشم (11 عاماً)، إلى جمعيةٍ قريبة من مكان سكنها في شمال القطاع، وهناك طلبت مقابلة المدير لطلب المساعدة، وبعد عناء سمح لها (السكرتير)بالدخول، ولما رآها (المدير)بدت عليه علامات الدهشة وأطلق ضحكاتٍ خفيفة»، وفقاً لما نقلته السيدة ريم.

تلك النظرات التي لاحقت جسدها، كانت بالنسبة لها بمثابة إنذار، علمت من خلاله أنّ لدى ذلك الرجل «المُلتحي»، والمعروف بانتمائه لأحد الأحزاب الإسلامية، نية غير طيبة تجاهها، وتسرد أنّها جلست على كرسيٍ أمام مكتبه وأمسكت بطفلها جانباً، فترك هو المكتب وجاء ليجلس أمامها، وسألها عن حالها واسمها وعمرها، وعند ذلك أجابته، فرد بالتغزل بها قائلاً: «وأنتِ من زمان حلوة يا ريم، مش حرام صابرة كلّ هاي السنوات». وتوضح أنّها انتفضت عند تلك الكلمات من مكتبه، وخرجت تبكي بحرقةٍ شديدة، بينما ظلّ هو مكانه، منبهةً إلى أنّها «علمت أنّ هناك سرقة وفساد في الجمعيات، لكنّها لم تكن تعلم أنّ هناك تحرشاً واستغلالاً لحاجة النساء المتعففات».

الشابّة تهاني (28 عاماً)، من مدينة غزة، حكايتها لا تختلف كثيراً عن حكاية ريم، فهي تزوجت منذ 10 سنوات، وزوجها عانى بعد فترة من زواجهما من اضطراباتٍ عقلية، وأصبح غير قادر على الإيفاء بمتطلبات أسرته، فاضطرت الزوجة وعملاً بنصيحة بعض نساء عائلتها، للتوجه للجمعيات الخيرية لطلب المساعدة، فحصلت على مدار السنوات الخمس الماضية، على بعض الطرود الغذائية والمال، وتشرح لـ«المجلة»أنّها تعرضت خلال زيارتها لأكثر من موقف تحرش لفظي وجسدي من عاملين في تلك الجمعيات، لكنّ أكثر المواقف «قذارة»، كان ذلك الذي استدرجها فيه أحد مديري الجمعيات لمكتبه، وكان «المقر»خالياً تماماً من الموظفين، وحين وصلت حاول لمس جسدها والاعتداء عليها، منبهةً إلى أنّها أخذت بالصراخ واستطاعت الهروب منه، ولم تعد منذ ذلك الحين لمقر تلك الجمعية.

وخلف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ عام 2006، إضافة لعقوبات السلطة الفلسطينية التي بدأت عام 2017، حالات جديدة انضمت لطابور الفقراء والعاطلين عن العمل، الذين صاروا يعتمدون في تأمين متطلبات حياتهم الأساسية على المؤسسات الإغاثية والخيرية، وقالت وزارة التنمية الاجتماعية في بياناتها الأخيرة، إنّ نسبة الفقر بين سكان قطاع غزة وصلت لـ70 في المائة، وأوضحت أن 80 في المائة من العائلات تعتمد على المساعدات الغذائية، كما أنّ مركز الإحصاء الفلسطيني أشار إلى أنّ نسبة البطالة بين المواطنين بشكلٍ عام وصلت لـ 53 في المائة، فيما زادت في وسط الشباب لتصل لحوالي 67 في المائة.

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بعض الجمعيات تعمل على سرقة جزء من المساعدات التي تصل للفقراء («المجلة»)









مظاهر فساد متنوعة

مظهرٌ آخر من مظاهر الفساد في الجمعيات الخيرية، جسدته قصّة المواطن إبراهيم يونس الذي يقطن في محافظة خانيونس جنوبي قطاع غزة، إذ توجه قبل سنة تقريباً لإحدى الجمعيات الإسلامية المعروفة في جميع مناطق القطاع، لاستلام «قسيمة شراء مواد غذائية»من إحدى متاجر المدينة، حيث تفاجأ هناك بأنّ الموظف طلب منه التوقيع على أنّه استلم القسيمة بقيمة 100 دولار، بينما المبلغ الفعلي الموجود بها هو 300 شيقل أي ما يقارب 90 دولاراً، وحين سأل يونس عن الفرق، أجاب الموظف بأنّ هناك مصاريف إدارية ونثريات لا يتمكنون من تغطيتها إلّا عبر تلك الطريقة.

ويقول يونس لـ«المجلة»: «حين ذهبت للمتجر وجدت أنّ عدد المستفيدين من مشروع القسيمة يفوق الـ1000 شخص، ما يعني أنّ ما تمّ اقتطاعه منهم يتجاوز الـ 10000 دولار، وهذا المبلغ يكفي أيّ جمعية في قطاع غزة كمصاريف إدارية ونثريات لمدّة تزيد على عامين»، مشيراً إلى أمر آخر أثار دهشته، وهو أنّ المتجر الذي يعرفه جيداً، تغيرت فيه الأصناف، ولم يضع أصحابه فيه إلّا بعض الأنواع الرديئة وذات القيمة المنخفضة في السوق، وحين سأل عن البضائع الجيدة التي اعتاد على رؤيتها على رفوف المتجر، وعلم أنّ ذلك التغيير «تمّ بالتنسيق مع إدارة الجمعية، تحت ذريعة أنّ الممول لا يرغب في أنّ تصرف المنحة التي قدمها، إلّا لشراء الحاجيات الأساسية».

وفي مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، ينشط فريق شبابي تتراوح أعمار أعضائه بين (22 و28) عاماً، في تنفيذ الأنشطة الخيرية والمجتمعية بمبالغ طائلة يتم جمعها من المتبرعين في دول الخليج العربي، ومن فلسطينيي الخارج، عبر منصات التواصل الاجتماعي.

ويتواصل أعضاء ذلك الفريق مع المانحين ويعرضون عليهم حالات لفقراء يحتاجون للمسكن والعلاج، ويُقدرون المبلغ اللازم، فيقدم «المتبرع»المال، ويتعهد بإيصاله للشباب عبر الحسابات البنكية أو من خلال حوالات دولية، دون أيّ رقابة من الجهات الرسمية، على نفقات أولئك الشباب، الذين تمكن بعضهم خلال فترة قصيرة من امتلاك مركبات فارهة وشقق سكنية، وذلك على الرغم من أنّ خلفيات أسرهم الاجتماعية مصنفة ضمن فئة «متوسطي أو معدومي الدخل».

يكشف الخمسيني محمود، الذي توجه الفريق لمساعدته قبل نحو عام، حيث يسكن برفقة عائلته المكونة من 9 أفراد، في منزلٍ متهالك يقع شرق محافظة رفح، بعض أساليب عمل أولئك الأشخاص، والذي يتوقع أنّها توضح الآليات التي يستولون بها على أجزاء كبيرة من المال الواصل لهم، ويشير إلى أنّ «الفريق زاره وصوّر منزله، وطلب منه تسجيل رسالة للمتبرع يطلب منه إعمار منزله بمبلغ 20 ألف دولار، وكان الشباب في ذلك الوقت يتعاملون بلطف وذوقٍ عالٍ».

وينبّه إلى أنّ الفريق عاد له بعد شهرين يحمل بعض المساعدات الغذائية، وأخبره الأعضاء أنّهم سيعمرون له جزءاً من المنزل بقيمة 5 آلاف دولار، وحينما أنهوا العمل، طلبوا منه تحضير أسرته لتصويرها في المكان المعمر، وهنا حرص القائمون على الفريق، على عدم إظهار أيّ أجزاء من البيت الذي ظلّ متهالكاً، وحين طلب منهم الرجل تصوير باقي المنزل، ليعرف المتبرع المساحة التي لا تزال بحاجة لإصلاح، أجابه عضو بالفريق قائلاً: «بكفي إلّي أخذته، ما إلك بباقي التفاصيل».

ويُعتبر ملف الجمعيات الخيرية في قطاع غزة، والمجموعات الشبابية التي تجمع المال من الخارج، بمثابة «الصندوق الأسود»الذي تداري على ما فيه من فساد، بعض الجهات السيادية والعسكرية في غزة، ولعل أبرز مثال على ذلك، ما حصل مع الصحافي يوسف حسان، الذي أعدّ قبل عدّة شهور تحقيقاً استقصائياً مصوراً، تحدث فيه عن سرقة إحدى المجموعات الخيرية في محافظة رفح لأموال التبرعات، وتطرق لأملاك مديري تلك المجموعة، فتعرض بسبب ذلك للاعتقال والتعذيب، من قِبل «سرايا القدس»الجناح العسكري التابع لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية، ولم تتمكن الجهات الحكومية من حلّ مشكلة حسان، إلّا بعد مرور أيامٍ على اختفائه.







مواطنون يصطفون في طابورٍ لاستلام مساعدات نقدية في غزة خلال جائحة كورونا («المجلة»)







فساد بالجُملة

الجدير ذكره، أنّ بعض الدراسات التي اهتمت بإحصاء الجمعيات والمؤسسات المدنية العاملة في قطاع غزة، واطلع عليها مراسل «المجلة»، أظهرت أنّ عدد الجمعيات المسجلة في القطاع يقترب من الـ900 جمعية، أكثر من 90 في المائة منها محلية، فيما المتبقي مصنف تحت بندي «المؤسسات العربية والدولية»، وتبلغ قيمة المبالغ التي تصرفها تلك المنشآت أكثر من مليار ونصف المليار شيقل سنوياً، وهو المبلغ الذي يرى مراقبون أنّه يكفي لتيسير أمور حياة كافّة المواطنين في قطاع غزة على مدار عامٍ كامل، وذلك كونه مساويا للمبلغ الذي كانت تضعه حكومة حماس كميزانية للقطاع إبان حكمها «الكامل»للقطاع في الفترة الواقعة بين عامي 2007 و2014.

وفي السنوات الماضية، كشف مدير الإدارة العامة للشؤون العامة والمنظمات غير الحكومية بوزارة الداخلية بغزة أيمن عايش، عن العديد من السرقات في مجال المساعدات الإغاثية للمواطنين داخل القطاع، وقال إنّهم: «كشفوا الغطاء عن عدد من جرائم السرقة التي ارتكبها بعض أعضاء الجمعيات»، متابعاً: «اعتقلنا أحد أعضاء الجمعيات التي وصلتها مساعدات خاصة بالمنكوبين بعد وصول شكاوى تفيد بأنه يسرق من الجمعية التي يترأسها قريبه، وبعد التحقيق معه ثبت ذلك واستعدنا السرقات التي بلغت نصف ما وصل إلى الجمعية».

يُشار إلى أنّ بعض الجمعيات الخيرية والمبادرات الشبابية في قطاع غزة، تعمل على تصوير المستفيدين من المساعدات بصورةٍ مُهينة، وقت توزيع المساعدات، الأمر الذي يسبب حالة استهجان واسعة حال نشر الصور على منصات التواصل الاجتماعي، وقد طفا خلال السنوات الماضية على السطح، كثير من المواقف التي تركت أثراً كبيراً، ومنها كانت تلك المرّة، التي نشرت فيها إحدى الجمعيات صور الفقراء، وهم يحملون مساعدات غذائية تمّ تقديمها لهم خلال شهر رمضان الماضي.

ويذكر الكاتب أنس عطا الله في مقالٍ له، أنّ الجمعيات الخيرية تستخدم أساليب رخيصة في عملها، من شأنها أنّ تمس بكرامة الفقير، وتضعه في موقف محرج، وذلك عبر تصويره هو وأفراد أسرته بطريقة مذلة وهو يتسلم المساعدات، دون مراعاةٍ لمشاعره أو وضعه الاجتماعي، الحالي والمستقبلي، لاسيما وأن طبيعة الناس في قطاع غزة، تحتكم لثقافة شعبية قد تكون في بعض الأحيان سيفاً مسلطاً على رقاب الفقراء، موضحاً أنّ التطور في منصات التواصل الاجتماعي ساهم في بروز كثير من تلك الجمعيات والمبادرات الفردية، حيث إنّه لا يمر موسم ديني أو شهرٍ ما دون أن تضج تلك المنصات، بصور فقراء استخدمها عاملون في المجال «الخيري»لجمع التبرعات والتشهير بأصحابها.

وخلال الأشهر الماضية، شنّ نشطاء فلسطينيون حملةً كبيرة، ضد جمعية الفلاح الخيرية، التي تُصنف على أنّها من بين أكبر المؤسسات الخيرية في فلسطين، كونها تمتلك عددا من الفروع والمشاريع في الداخل والخارج، وأسسها رمضان طنبورة المدعوم من حركة حماس، قبل سنوات طويلة، والحملة جاءت بسبب ما وصفه النشطاء بفساد إدارة الجمعية، ولسرقتها الواضحة من أموال التبرعات التي تصل للفقراء، واستند الناشطون في حملتهم، على ظهور التوسع العمراني والتجاري الذي صار ملاحظاً بشكلٍ كبير لدى أصحاب الجمعية.

