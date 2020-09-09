شكرا لقرائتكم خبر عن إنجازات لجنة الصحة بالبرلمان.. 3 قوانين و 5 اتفاقيات و 508 طلبات إحاطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، تقريرا عن حصاد أعمال وإنجازات اللجنة خلال دور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول لمجلس النواب، خلال الفترة من 2 أكتوبر 2019 حتى 23 أغسطس 2020.

ووفقا للتقرير، فإن لجنة الشئون الصحية عقدت 94 اجتماعا فى دور الانعقاد الخامس، استغرقت 115 ساعة و45 دقيقة، وبلغ عدد طلبات الإحاطة المحالة إلى اللجنة 508 طلب ناقشت معظمها، وبلغ عدد مشروعات القوانين الواردة من الحكومة وتم مناقشتها فى اللجنة وعرضها على المجلس والموافقة عليها عدد 2 مشروع قانون، وهى مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 71 لسنة 2009 بشأن رعاية المريض النفسى، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقرار بقانون رقم 14 لسنة 2014، وبمد الخدمة لأعضاء المهن الطبية، وبإنشاء صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، بالإضافة إلى مشروع قانون واحد مقدم من النواب وناقشته اللجنة وعرضته على المجلس ووافق عليه، وهو مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 137 لسنة 1958 في شأن الاحتياطات الصحية للوقاية من الأمراض المعدية،.

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وبلغ عدد الزياردة الميدانية التى نظمتها اللجنة خلال دور الانعقاد الخامس عدد زيارة واحدة وهى زيارة إلى مدينة السادس من أكتوبر وذلك لتفقد المنظومة الصحية، وأوصت اللجنة بالتنسيق والتعاون بين وزارة الصحة والسكان وجهاز مدينة 6 اكتوبر للوصول إلى قرار نهائى بشأن المستشفى وسرعة توجيه خطاب التبرع للجهة المسئولة لبدء التنفيذ، وناقشت اللجنة ووافقت على عدد 5 معاهدات واتفاقيات دولية.

بينما عقدت اللجنة عدد 4 لجان استماع واستطلاع ومواجهة بشأن بيان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمةن وبشأن استكمال الاستماع لبيان الوزيرة بشأن سياسة الوزارة خلال المرحلة القادمة، وبشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، واستكمال جلسة الاستماع بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون رعايةالمريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.

جدير بالذكر أن هيئة مكتب لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب خلال دور الانعقاد الخامس، تتكون من الدكتور محمد العمارى رئيسا للجنة، والنائب الدكتور عبد المنعم شهاب وكيلا، والنائب عصام القاضى وكيلا، والنائب سامى المشد، أمين السر.