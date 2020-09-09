فضيحة.. حضور مدرب أولمبيك خريبكة للملعب ساعات بعد إعلان إصابته بكورونا- صورة

شهد ملعب الفوسفاط بمدينة خريبكة، مساء الثلاثاء، واقعة غير مسبوقة، تمثلت في حضور مدرب فريق أولمبيك خريبكة للملعب، حيث أجرت مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة، وذلك رغم إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وكان الفريق الخريبكي، قال في بلاغ له اليوم الثلاثاء، إنه “بعد المسحة الطبية التي أجراها النادي يوم أمس الإثنين، توصلت إدارة النادي بالجزء الأول من النتائج، والتي أكدت إيجابية تحاليل مدرب الفريق عزيز كركاش، فيما نتائج لاعب آخر لم تكن واضحة، مما يعني أنه وجب عليه إعادة المسحة”.

وشوهد مدرب فريق أولمبيك خريبكة، عبد العزيز كركاش، وهو بصدد النزول الى أرضية الملعب.

يذكر أن فريق ألمبيك اخريبكة، راسل الجامعة لطلب تأجيل مباراة فريقه ضد اتحاد طنجة، بسبب إصابة مدربه، ولاعب الأمل بفيروس كورونا.