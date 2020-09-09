حوارات بوزنيقة.. إشادة إيطالية بجهود المغرب في مساعي حل الأزمة الليبية

أشاد رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي، اليوم الثلاثاء، بجهود المغرب في الحوار بين الليبيين.
واعتبر بييرو فاسينو رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الإيطالي أن “إطلاق في بوزنيقة تحت رعاية المغرب وباتفاق مع الأمم المتحدة المحادثات بين ممثلي المجلس الأعلى للدولة الليبي، وبرلمان طبرق يمثل خطوة مهمة إلى الأمام لترسيخ وقف إطلاق النار، ومن أجل الشروع في مسلسل يروم التوصل إلى حل سياسي للأزمة الليبية”.
وأضاف فاسينو، في تصريح له بهذا الخصوص، أن “محادثات بوزنيقة تشكل فرصة ثمينة يتعين اغتنامها، ودعمها من قبل كل أولئك الذين يسعون، مثل إيطاليا، والاتحاد الأوربي، إلى تحقيق هدف التوصل إلى حل يضمن السلم، والاستقرار، والأمن لليبيا، والمتوسط”.
وتتواصل في بوزنيقة جلسات الحوار الليبي، التي بدأت، الأحد الماضي، بين وفدي المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق، بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.
وفي ختام اليوم الأول، أعرب وفدا المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق عن رغبتهما الصادقة في تحقيق توافق يصل بليبيا إلى بر الأمان لإنهاء معاناة المواطن الليبي.
كما ثمن وفدا المجلس الأعلى للدولة، وبرلمان طبرق السعي، الصادق للمغرب، وحرصه على توفير المناخ الأخوي الملائم، الذي يساعد على إيجاد حل للأزمة الليبية بهدف الوصول إلى توافق يحقق الاستقرار السياسي، والاقتصادي، الذي من شأنه رفع المعاناة على الشعب الليبي، والسير في سبيل بناء الدولة العزيزة المستقرة.
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