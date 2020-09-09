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شرعت سلطات طنجة مساء اليوم الثلاثاء، في تغريم حوالي 100شخص، قدموا عبر القطارات من عدة مدن، بسبب عدم توفرهم على الورقة الإستثنائية للسفر.
وشملت عملية المراقبة القطارات القادمة من مدن الدار البيضاء والرباط وفاس ومكناس، حيث ستنجز محاضر مخالفة قيمتها 300 درهم في حق المخالفين، لخرقهم حالة الطوارئ الصحية التي فرضتها وزارة الداخلية.
عملية المراقبة تمت تحت إشراف والي أمن طنجة، وبمشاركة رئيس المنطقة الأمنية الثانية، ورئيس المنطقة الأمنية التاسعة، والسلطات المحلية التابعة للمنطقة.
كانت هذه تفاصيل خبر تغريم 100 شخص قدموا عبر القطار بدون رخصة التنقل الإستثنائية إلى طنجة- صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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