السودان يعلق على اتهام سد النهضة بالتسبب في السيول

الأربعاء 9 سبتمبر 2020

قال وزير الري السوداني ياسر عباس، الثلاثاء، إن الفيضانات التي تشهدها بلاده ناجمة عن غزارة الأمطار في الهضبة الإثيوبية، وليس نتاج إغلاق بوابات سد النهضة أو السد العالي بمصر، كما يروج البعض على مواقع التواصل الاجتماعي.



وأكد عباس، خلال مؤتمر صحفي بالخرطوم، أن "99% من الفيضان في كافة الأنهار السودانية كانت جراء هطول أمطار غزيرة في الهضبة الإثيوبية هذا الموسم".

وأوضح الوزير السوداني، أن نسبة الفيضانات هذا الموسم غير مسبوقة، ولم تسجلها المقاييس الموضوعة على النيل منذ عام 1912، وفق تقديراته.

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وقال عباس، إن حجز المياه بخزان الروصيرص على النيل الأزرق جنوبي السودان وسد مروي بالشمال قلل من حدة كارثة الفيضانات".

وأكد وزير الري السوداني أن جميع السدود السودانية تعمل بصورة جيدة وسليمة وأن الحديث عن تصدعات في خزان الروصيرص غير صحيح.

وخلفت كارثة الفيضانات أضرار بالغة في السودان هذا العام حيث أودت بحياة 102 شخص، وانهيار الألاف من المنازل وعزل قرى كاملة لا سيما في ولايات الخرطوم ، سنار، الجزيرة بوسط البلاد.

وعلى إثر ذلك أعلن مجلس الأمن والدفاع السوداني برئاسة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، فرض حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، واعتبار البلاد منطقة كوارث لدرء آثار السيول والفيضانات.