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المسماري: حكومة الوفاق لا تملك أي سلطة على المليشيات
الأربعاء 9 سبتمبر 2020
قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن وفد حكومة الوفاق الذي يزور القاهرة، لا يملك أي سلطة لتنفيذ ما يقوله على الأرض، وهو لا يمكنه فرض أي حل على المليشيات لا سيما مليشيات مصراتة.
وأضاف، في مداخلة تلفزيونية، أن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، متخوف بشكل كبير من الالتفاف على المجلس الرئاسي، ويحاول إطالة عمر حكمه، بإرسال وفد من حكومته إلى القاهرة.
ونفى المسماري خرق الجيش الوطني لوقف إطلاق النار، مؤكدا بالوقت ذاته تحرك ميليشيات الوفاق باتجاه مدينة الجفرة.
وقال المسماري ”نسعى لتحقيق أهداف عملية الكرامة بمحاربة الإرهاب في ليبيا، بحلول سلمية، فإذا استجابت المليشيات بتسليم أسلحتها للقوات المسلحة، فسنذهب مع السلام، حتى يتم فرض هيبة الدولة الليبية“.
وبين المسماري أن الجيش الليبي لم يعلن انتهاء الحرب، موضحا أن ”وقف إطلاق النار لا يعني انتهاءها، ولكن نعطي فرصة لإحلال السلام، ونحن مستعدون وجاهزون“.
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