شكرا لقرائتكم خبر عن البرازيل تسجل 14279 إصابة جديدة و540 وفاة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزارة الصحة البرازيلية يوم الثلاثاء إن البلاد سجلت 14279 حالة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد في الساعات الأربع والعشرين الماضية بالإضافة إلى 504 وفيات بسبب المرض. وسجلت البرازيل أكثر من 4.1 مليون حالة إصابة بالفيروس منذ بدء تفشي الجائحة في حين ارتفع العدد الرسمي للوفيات إلى 127464 بحسب بيانات الوزارة.

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