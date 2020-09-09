شكرا لقرائتكم خبر عن مصر: 187 إصابة جديدة بكورونا و19 وفاة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المصرية أمس الثلاثاء، تسجيل 187 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 وفاة وذلك مقابل 178 إصابة و11 وفاة يوم الاثنين. وقال المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد: "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الثلاثاء، هو 100228 حالة من ضمنهم 79886 حالة تم شفاؤها، و5560 حالة وفاة".

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