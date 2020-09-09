شكرا لقرائتكم خبر عن النظام الإيراني يعترف: 50 % من المدن الصناعية لا تعمل والان نبدء بالتفاصيل

يبدو أن العقوبات التي فرضتها أمريكا على نظام الملالي الحاكم في إيران باتت توجع أكثر فأكثر نظام الملالي، خاصة أن العقوبات، التي طالت معظم قطاعات الاقتصاد الإيراني شملت قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والمنسوجات.

واعترف النائب في البرلمان الإيراني محسن دهنوي، بأن أكثر من 50 % من طاقة الوحدات الإنتاجية الموجودة في المدن الصناعية لا تعمل، بالإضافة إلى إغلاق 21% من الشركات، التي تضم ما لا يقل عن 9450 وحدة، بحسب ما نقل موقع انترناشيونال المعارض.

وعرض النائب إحصائيات إغلاق وركود الوحدات الصناعية والإنتاجية، مساء أول أمس الإثنين، خلال الاجتماع السنوي الثامن عشر ومهرجان برديس للتميز التكنولوجي، الذي حضره سورنا ستاري، مساعد الرئيس حسن روحاني لشؤون العلوم والتكنولوجيا.

وأشار دهنوي، إلى زيارة النواب للمدن الصناعية في محافظة طهران، قائلا إن وضع هذه المدن والصناعة في البلاد غير مناسب.

وأضاف إن أكثر من 45 ألف وحدة إنتاجية تقع في المدن الصناعية وحدها، وقد تم إغلاق أكثر من 20 % من هذه الشركات بشكل كامل.

وبحسب ما ذكره النائب، فإن 45000 وحدة إنتاجية تقع في المدن الصناعية، 23% منها أي نحو 10350 وحدة، تعمل حاليا بطاقة أقل من 50 %.

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كما قال محسن دهنوي إن 30 % من هذه الوحدات الصناعية والإنتاجية، بما في ذلك 13500 وحدة، تعمل بـ 50 إلى 60 % من طاقتها الاستيعابية.

يذكر أن حالة نشاط الوحدات الصناعية في المحافظات الأخرى مماثلة لطهران، حيث قال سجاد مطلبي، نائب مدير شركة الصناعات الصغيرة في أذربيجان الشرقية الصناعية: «هناك 2550 وحدة صناعية في المدن والمناطق الصناعية في المحافظة، منها 400 وحدة مغلقة حاليا، أي ما يعادل 17 % من إجمالي الوحدات».

وأضاف نائب مدير الصناعات الصغيرة لشركة المدن الصناعية في أذربيجان الشرقية إن 83 % من هذه الوحدات الصناعية والإنتاجية تعمل بقدرات مختلفة، أقل من 50 %، وما بين 50 إلى 70 %، وما فوق 70 %.

وقال مطلبي، إن متوسط إغلاق الوحدات الإنتاجية الموجودة في المدن الصناعية في البلاد يبلغ حاليا 23 %.

كما أعلن محسن صالحي نيا، الرئيس التنفيذي لمنظمة الصناعات الصغيرة والمدن الصناعية الإيرانية، عن وجود ما لا يقل عن 10000 وحدة صناعية وإنتاجية مغلقة في المدن الصناعية.

ويشير المسؤولون إلى نقص السيولة، ومشاكل الحصول على المواد الخام، والخلافات بين الشركاء، ونقص الآلات، ومشكلة المبيعات، كأسباب رئيسية لإغلاق الوحدات الصناعية والإنتاجية الموجودة في المدن الصناعية.