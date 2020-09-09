شكرا لقرائتكم خبر عن قوات الاحتلال تعتقل 50 فلسطينيا بالضفة الغربية والان نبدء بالتفاصيل
وقال نادي الأسير في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، إن حملة الاعتقالات هذه «تعتبر الأكبر منذ بداية العام الجاري، وسبقها حملة اعتقالات في بلدة يعبد بجنين في شهر مايو الماضي، عدا عن مجموعة من الحملات المتكررة التي نفذها الاحتلال في القدس وبلداتها».
ووفق البيان، اعتقلت قوات الاحتلال 45 مواطنا من محافظة الخليل، بينهم أسيرة سابقة وفتاة، وكان غالبيتهم أسرى محررين، كما داهمت عدة بلدات ونصبت حواجز على مداخلها.
واعتبر نادي الأسير في بيانه أن «هذا التصعيد يُشكل جريمة في ظل استمرار انتشار الوباء وازدياد حالات المصابين بين صفوف الأسرى بالفيروس، الأمر الذي يُعرض حياتهم ومصيرهم للخطر».
وحمّل نادي الأسير السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن مصير المعتقلين، خاصة أن العديد منهم يعانون من أمراض وبحاجة إلى متابعة صحية.
ووفق «وفا»، اعتقلت القوات الإسرائيلية منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أغسطس الماضي أكثر من 3000 فلسطينيا.
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، أربعة فلسطينيين من محافظة بيت لحم. وأفادت مصادر أمنية ومحلية في بيت لحم بأن قوات الاحتلال اعتقلت أحمد قاسم الشيخ من قرية مراح رباح جنوب بيت لحم، وإبراهيم محمد جبران من جبل هندازة شرق المدينة، وياسر محمود صباح، ومحمد عادل عطا الله من قرية حرملة شرقا، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها.
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