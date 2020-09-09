السعودية واليابان تبحثان "أمن وسلامة" الملاحة البحرية

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي مع وزير الدفاع الياباني تارو كونو، الجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية.



وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس"، الثلاثاء : "إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الياباني تارو كونو، استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية".

وفي وقت سابق، دعت السعودية المجتمع الدولي لتمديد حظر السلاح المفروض على إيران، الذي ينتهي في ١٨أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، مؤكدة أن "رفع الحظر الدولي عن إيران لن يفضي إلا لمزيد من الدمار والخراب".

Advertisements

وشدد سفير السعودية بالأمم المتحدة عبدالعزيز الواصل، أمام مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، على تأييد المملكة لكل "إجراء دولي يسهم في تكبيل أيادي إيران التخريبية في المنطقة، حتى ينتهج النظام الإيراني بالأفعال لا بالتصريحات نهجًا سلميًا يقبله المجتمع الدولي ".

وأكد السفير الواصل، أن منطقة الشرق الأوسط تمر بمرحلة دقيقة وحرجة تتسم بالخطورة على المستويات كافة، حيث ما زالت المنطقة تشهد حالة غير مسبوقة من تهريب شتى أنواع الأسلحة إلى الجماعات الإرهابية.

وتابع، أن حصول الجماعات الإرهابية على الصواريخ والأسلحة خطر على الاقتصاد العالمي لتهديدهم الممرات المائية، واستهداف المنشآت النفطية في المنطقة التي تمثل عصب الاقتصاد الدولي.