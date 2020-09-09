حالة رعب تصيب اللبنانيين اثر اندلاع حريق جديد في مرفأ بيروت

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

تعرض مرفأ بيروت، مساء الثلاثاء، لحادثة جديدة، أفزعت اللبنانيين، لكن الجيش تدخل سريعاً وسيطر على الموقف بمساعدة من الدفاع المدني.

وتمكنت وحدات فوج الأشغال المستقل في الجيش اللبناني بالتعاون مع عناصر الدفاع المدني بمؤازرة فوج إطفاء بيروت من إخماد حريق شب في الردميات المختلطة بنفايات وبقايا أخشاب وإطارات غير صالحة في مرفأ بيروت.

وكان ناشطون نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات وصور للحريق في المرفأ وسيارات الإطفاء وهي تهرع إلى مكان الحريق.

Advertisements

وقال الجيش اللبناني على حسابه في “تويتر” إن “الحريق يعود لحرق ردم وبقايا مخلفات الانفجار بطلب من الجيش الذي طلب المساندة من الدفاع المدني في حال امتدت النيران”.

ووفقاً لوسائل إعلام لبنانية، لا تزال النيران محصورة وقد حضرت 3 سيارات إطفاء إلى المكان.

حادثة جديدة أصابت عدداً كبيراً من اللبنانيين بالخوف الشديد من تكرار الانفجار الكارثي في الرابع من أغسطس الماضي بمرفأ بيروت الذي كان يحتوي على كميات ضخمة من مادة نترات الأمونيوم وأسفر عن مئات القتلى وآلاف المصابين وتسبب بدمار هائل وخسائر تقدر بنحو 15 مليار دولار.