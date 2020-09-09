10 % نسبة مخصصة لذوى الإعاقة للإقامة بالمدن الجامعية.. تعرف على التفاصيل

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضمن القانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة العديد من الحقوق المكتسبة بشأن دمج ذوى الاحتياجات فى المجتمع بصورة متكاملة، وخاصة فى المنظومة التعليمية، ووضع التزامات محددة بشأن قبولهم فى المراحل التعليمية سواء قبل الجامعى، أو التعليم الجامعى، وحدد نسبة محددة لهم، كذلك نسب قبولهم فى المدن الجامعية فيما يخص الإقامة. وفيما يلى نستعرض تخصيص نسبة لذوي الاحتياجات الخاصة فى المدن الجامعية وكيفية تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لهم.

ووفقا للقانون، تلتزم الوزارة المختصة التعليم العالي والمؤسسات التابعة لها ضمان حق الأشخاص ذوى الإعاقة فى التعليم العالي والدراسات العليا، وتخصيص نسبة لا تقل عن 10% من أماكن الإقامة بالمدن الجامعية، وذلك فى الأحوال التى يزيد فيها عدد المتقدمين على تلك النسبة ومعادلة شهاداتهم الحاصلين عليها وفقا للقواعد المنظمة وتلتزم الوزارة المختصة بالتعليم العالى والمؤسسات التابعة لها بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة لهم بما فى ذلك التعلم عن بعد ويُحظر وضع أية قواعد أو شروط تعوق أم تمنع الأشخاص ذوى الإعاقة من الحصول على هذا الحق.

يذكر أن جامعة المنوفية بدأت فى تلقى طلبات الطلاب والطالبات الراغبين فى الإلتحاق بالمدن الجامعية عن طريق التسجيل الإلكتروني بالمدن الجامعية للعام الجامعى الجديد 2020 - 2021 والمقرر أن ينطلق 17 أكتوبر القادم، وذلك تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة .

وقد بدأت أعمال التسجيل الالكترونى للالتحاق بالمدن الجامعية للطلاب القدامى فى الفترة من 15 أغسطس، وحتى العاشر من سبتمبر الجارى، أما بالنسبة للطلاب الجدد، يبدأ التسجيل فى الفترة من شهر سبتمبر وحتى 10 أكتوبر لطلاب المرحلة الأولى، والثانية للتنسيق ، بينما طلاب المرحلة الثالثة يبدأ التسجيل فى الفترة من شهر أكتوبر وحتى 1 نوفمبر.