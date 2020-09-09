شكرا لقرائتكم خبر عن باحث استراتيجى يكشف كيف انتصرت الدولة المصرية على اللجان الإخوانية الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد إيهاب عمر، الباحث في مركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن جماعة الإخوان كلما خسرت ميدانيا زادت من حجم أكاذيبها ونشر الشائعات عبر لجانها الإلكترونية، مشيرا إلى أن التنظيم يمتلك أحد أكبر اللجان الإلكترونية من خارج مصر، وهدفها تدشين الحملات التحريضية ضد مصر.

وأضاف الباحث في مركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن جماعة الإخوان تحاول من خلال استخدام تلك اللجان الإلكترونية لتشويه المؤسسات، والهجوم على الدولة وفبركة الفيديوهات والصور والتشكيك في إنجازات الدولة.

وأوضح الباحث في مركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية أن الدولة المصرية خلال السنوات الماضية تمكنت من تحقيق اختراق داخل تلك الجماعة وتوجيه ضربات كبيرة، بجانب أن الوعى الشعب المصرى مثل ضربة كبيرة للجماعة، لافتا إلى أن تلك اللجان الإلكترونية الإخوانية بدأت تتآكل بشكل كبير.