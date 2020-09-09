مصدر أمني ينفي ما تم تداوله حول وقف حملات الإزالة ببورسعيد والسويس

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (أ ش أ):

نفى مصدر أمني، ما بثه أحد الحسابات على مواقع التواصل الإجتماعي من مشاركة تضمنت الادعاء بوقف حملات الإزالة بمحافظتي بورسعيد والسويس، نتيجة اعتراض الأهالي للقوات والمعدات واستشهاد أربعة من قوات الأمن بمحافظة أسيوط على يد صاحب عقار أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

وأكد المصدر أن ما تم بثه في هذا الصدد عارٍ تمامًا من الصحة جملةً وتفصيلًا، ويأتي في إطار بث الشائعات والأكاذيب بهدف تأليب الرأي العام. ونشر أحد الحسابات على موقع "فيس بوك" اعتراض الأهالي بمحافظة أسيوط للقوات لقوات الأمن أثناء تنفيذ قرار الإزالة.

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