بالفيديو.. "ميكب آرتيست" تكشف استغلال صورها في واقعة "فتاتي المنصورة المثليتين"

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

انتشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي، الثلاثاء، مقطع فيديو لفتاة تُدعى أمنية شوقي تنفي تمامًا علاقتها بالواقعة التي عُرفت مؤخرًا بـ"فتاتي المنصورة"، وقد ظهرت صورها في حساب باسم "ريم" على "فيسبوك"، استخدم للإعلان عن زواج فتاتين من المنصورة ملثيًا.

ونشرت أمنية شوقي نفيها، عبر حسابها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، والذي يحتوي على أكثر من 102 ألف متابع، وأكثر من 644 منشور، وتعمل "ميكاب آرتيست" وفقًا لوصفها، وقالت إنها تفاجأت بالزج بها في هذا الحساب المزيف، الذي استغل صورها، التي اتنشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضافت أمنية شوقي، في الفيديو، أنها بصدد تحرير بلاغ ضد كل من استخدم صورها سواء مواقع أو صفحات عبر مواقع التواصل. كما أكدت أنها لا تعرف أي من الشخصيتين صاحبتا الحسابين المزيفين اللذين استغلا صورها الشخصية.

وكان مصدر أمني رفيع في مديرية أمن الدقهلية، أفاد الخليج 365 الثلاثاء، بأن أقسام إدارة البحث الجنائي، بالتنسيق مع الأمن العام وقطاع الأمن الوطني، تتعامل بجدية مع ما جرى تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حول الحسابين المنسوبين لفتاتين، يتداول أنهما من مدينة المنصورة، تدعيان زاوجهما مثليًا، بعد موافقة أهليتهما.

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وكشف المصدر أن الحسابين "ريم محسن" و"شيرين مكاوي" وهميين، مشيرًا إلى أن الصور الموجودة بالحسابين متداولة عبر "فيسبوك" و"إنستجرام"، بأسماء شخصيات أخرى. ولفت إلى أنه جاري ملاحقة مؤسسي الحسابين، لإحالتهما إلى النيابة، بتهمة محاولة إثارة ونشر الفجور.



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