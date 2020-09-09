محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)
أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه الممكلة العربية السعودية.
ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".
وكثف الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأراضي السعودية بشكل يومي، إلا أن التحالف العربي أعلن عن إسقاطها.
كانت هذه تفاصيل خبر التحالف: تدمير ميسرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.