التحالف: تدمير ميسرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - الرياض - (د ب أ)

أعلن التحالف العربي في اليمن ليل الثلاثاء/الأربعاء، اعتراض وتدمير طائرة مفخخة بدون طيار أطلقها الحوثيون باتجاه الممكلة العربية السعودية.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس" عن المتحدث باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي أن "قوات التحالف المشتركة تمكنت -ولله الحمد- صباح اليوم الأربعاء من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار مفخخة، أطلقتها الميليشيا الحوثية الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمنطقة الجنوبية".

وكثف الحوثيون خلال الأيام القليلة الماضية إطلاق الطائرات المفخخة باتجاه الأراضي السعودية بشكل يومي، إلا أن التحالف العربي أعلن عن إسقاطها.