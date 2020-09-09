شروط التقديم لوظائف أمانة جدة بالسعودية

بحث الملايين من المواطنين بالمملكة العربية السعودية عن فرص العمل التي أعلنتها أمانة جدة عبر موقعها الإلكتروني، مما جعلها تتصدر محرك البحث العالمي جوجل.

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وأوضحت أمانة محافظة جدة أن الوظائف الشاغرة عددها 165 وظيفة متاحة للرجال، لكل من يحمل شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس والماجستير وذلك في عدد من التخصصات، حتى يتم العمل بنظام التعاقد بإحدى الشركات المتعاقدة مع الأمانة، موضحة كافة التفاصيل والمسميات الوظيفية بجانب الشروط المطلوبة للمتقدمين.

الوظائف المتاحة في أمانة جدة

–120 وظيفة تخصص مراقب نظافة.. شروطها:

. لابد للمتقدم أن يكون: حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (علوم البيئة، هندسة البيئة).

. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة النفايات.

.إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاَ وكتابة.

. 20 وظيفة مشرف ميداني للنظافة، شروطها:

. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة صناعية، واقتصاد، وتسويق، وتمويل، ومالية واقتصاد، ومحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة خدمات صحية، وسلامة صناعية).

.خبرة لا تقل عن سنتان في مجال عمليات النظافة، مشاريع جمع ونقل النفايات.

– 8 وظائف لمشرف ميداني للمرادم.. شروطها:

.درجة البكالوريوس في تخصص (إدارة صناعية، واقتصاد، وتسويق، وتمويل، ومالية واقتصاد، ومحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة خدمات صحية، وسلامة صناعية).

.خبرة لا تقل عن سنتان في مجال عمليات جمع ونقل أو فرز وتدوير النفايات.

– 6 مشرفين آليات ومعسكرات ومحطات انتقالية..شروطها:

.أن يكون المتقدم حامل لدرجة الدبلوم في تخصص (إدارة صناعية، واقتصاد، وتسويق، وتمويل، ومالية واقتصاد، ومحاسبة، ونظم المعلومات الإدارية، وإدارة خدمات صحية، وسلامة صناعية).

.خبرة في مجال العمل لا تقل عن 3 سنوات ويفضل من لديه خبرة في آليات ومعدات النظافة والمرادم.

– وظيفيتين خبير بيئي وشروطها

.المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم البيئة، هندسة البيئة).

. خبرة لا تقل عن 7 سنوات للحاصلين على دراسات عليا، وخبرة لاتقل عن 10 سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس.

. إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاَ وكتابة.

– وظيفتين محلل إحصائي، وشروطها:

. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (إحصاء، وإحصاء تطبيقية، وإحصاء حاسبات، وإحصاء تطبيقي، وإحصاء وأساليب كمية).

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. خبرة لا تقل عن 5 سنوات.

. خبرة في مشاريع مشابهة لمشاريع النظافة والمرادم.

.إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاَ وكتابة.

وظيفتين مشغل برامج..شروطها

. أن يكون المتقدم حامل درجة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصص (أمن حاسبات،

إحصاء حاسبات، تطبيقات الحاسب وإدارة النظم تقنية الحاسب الآلي، تقنية المعلومات، حاسب آلي، دراسات المعلومات، شبكات الحاسب والاتصالات، علوم الحاسب الآلي، علوم الحاسب الآلي ونظم المعلومات، علوم الحاسب التطبيقي، هندسة البرمجيات).

.خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال تشغيل برامج ونظم الحاسب الآلي

– مدير عمليات المرادم، شروطها:

- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم البيئة، هندسة البيئة).

- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة النفايات.

- إجادة اللغة العربية والإنجليزية تحدثاَ وكتابة.

– مدير مشروع، شروطها:

. أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (علوم البيئة، هندسة البيئة).

.خبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال إدارة النفايات.

. خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال إدارة النفايات للحاصل على دراسات عليا (ماجستيرعلى الأقل).

. مهندس مدني، شروطها: أن يكون المتقدم حامل لدرجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (هندسة مدنية).

.خبرة لا تقل عن 5 سنوات للحاصلين على دراسات عليا، وخبرة لاتقل عن 7 سنوات للحاصلين على درجة البكالوريوس.

– مشرف الرقابة الآلية ونظم جغرافية، وشروطها:

.المتقدم يكون حاصل على درجة البكالوريوس في تخصص (نظم المعلومات، هندسة نظم المعلومات، هندسة النظم والأساليب، هندسة النظم والتحكم الآلي).

. خبرة في مجال العمل لا تقل عن 5 سنوات في مجال البرمجيات ونظم المعلومات الجغرافية.

التقديم على وظائف أمانة جدة

وأوضحت الأمانة أن التقديم سيكون متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك من بداية اليوم الثلاثاء الموافق 20 محرم 1442هـ/8 سبتمبر2020 ، على أن يستمر التقديم حتى يوم الخميس الموافق 22 محرم 1442هـ/ 10 سبتمبر 2020.