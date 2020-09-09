أنصار ترمب في استعراض للقوة

تجمع المئات من أنصار الرئيس دونالد ترمب في استعراض كبير ضم مواكب سيارات لدعم مرشحهم والشرطة قرب بورتلاند، حيث تقع صدامات بانتظام بين الناشطين المناهضين للعنصرية وقوات الأمن منذ أكثر من مئة يوم. وشاركت مجموعات صغيرة من الرجال المجهزين بمعدات شبه عسكرية، وهم غالبا ناشطون مسلحون من اليمين المتطرف، في هذه التجمعات التي ضمت أساسا عائلات ومسنين. وانطلقت 300 سيارة بينها العديد من سيارات البيك-آب على الطرقات في محيط اوريغن سيتي على بعد حوالي خمسين كلم من بورتلاند قبل أن تتفرق. وقرر 150 إلى 200 شخص بقيادة أعضاء من ميليشيا «براود بويز» الوطنية التي تؤمن بتفوق العرق الأبيض مواصلة طريقهم حتى سالم عاصمة أوريغن في استعراض قوة.



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