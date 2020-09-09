مقتل انتحاري من داعش واعتقال آخر بكركوك

وذكرت وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية أنه تم «القبض على مسؤول العبوات الناسفة بما يسمى بديوان الجند، ولاية دجلة، في كركوك إثر ورود معلومات استخباراتية بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل».
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