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مقتل انتحاري من داعش واعتقال آخر بكركوك

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أفادت مصادر أمنية واستخباراتية في العراق، بمقتل مسلح واعتقال آخر وتدمير أوكار لتنظيم داعش في عملية أمنية بمناطق متفرقة من محافظة كركوك. وقالت المصادر إن قوات الشرطة الاتحادية باشرت بعملية عسكرية لملاحقة فلول داعش لتفتيش وتطهير المناطق والقرى ضمن قاطع عمليات كركوك وأسفرت عن تدمير 6 «أوكار للعصابات الإرهابية».

وذكرت وكالة الاستخبارات في الشرطة الاتحادية أنه تم «القبض على مسؤول العبوات الناسفة بما يسمى بديوان الجند، ولاية دجلة، في كركوك إثر ورود معلومات استخباراتية بعد ملاحقته بمناطق محافظة كركوك والإطاحة به في مركز المحافظة وإحالته للقضاء لإكمال أوراقه التحقيقية لينال جزاءه العادل».


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