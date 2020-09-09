مياه النيل تهدد البجراوية الأثرية بالفيضان

أعلن مدير الوحدة الأثرية الفرنسية وعالم الآثار في السودان مارك مايو لوكالة فرانس برس، أن منطقة «البجراوية» الأثرية التي كانت فيما مضى عاصمة للمملكة المروية، مهددة بالفيضان، بسبب ارتفاع منسوب مياه نهر النيل إلى مستوى قياسي. وقال مايو إن مفتشي الآثار السودانية بنوا سدوداً في المكان بواسطة أكياس معبأة بالرمال واستخدموا المضخات لسحب المياه ومنعها من إتلاف هذه التحفة الأثرية.

وكانت السلطات السودانية أعلنت السبت حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد بسبب الفيضانات القياسية التي خلّفت ما يقرب من 100 قتيل، ودمّرت أو ألحقت أضرارًا بأكثر من 100 ألف منزل، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية السودانية «سونا».

وبحسب خبير الآثار الفرنسي فإنه «لم يسبق أبداً للفيضانات أن بلغت مدينة البجراوية الملكية التي تبعد 500 متر عن مجرى نهر النيل»، وتقع على بعد 200 كيلو متر إلى الشمال من الخرطوم.