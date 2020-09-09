اتفاقية لتنفيذ برنامج لرسم خرائط الفيضانات

وقعت الحكومتان الأردنية والسويسرية، اتفاقية للتعاون المشترك لتنفيذ البرنامج الوطني لرسم خرائط الفيضانات، وذلك في سياق جهود الحكومة الأردنية للتخفيف من آثار السيول في البلاد.

وقع الاتفاقية عن الحكومة الأردنية وزير التخطيط الدكتور وسام الربضي، وعن الحكومة السويسرية سفيرها لدى الأردن لوكاس جاسر.

وتحدد الاتفاقية الأهداف العامة للبرنامج الوطني الأردني لرسم خرائط الفيضانات والمساهمات المنوي تقديمها من قبل الأطراف الموقعة، والتي سيتم الالتزام بها وتحديدها بمزيد من التفصيل في اتفاقية تنفيذ المشروع التي سيتم صياغتها بشكل مشترك من قبل الأطراف الموقعة لاحقاً.