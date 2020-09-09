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ولي العهد السعودي بحث مع وزير الدفاع الياباني التعاون في المجالات الدفاعية

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كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

ذكرت وكالة الأنباء الرسمية اليوم الثلاثاء أن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بحث في اتصال هاتفي مع نظيره الياباني تارو كونو التعاون في مجالات الدفاع وأمن الملاحة البحرية.

وقالت الوكالة “سمو ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من وزير الدفاع الياباني، استعرضا خلاله آفاق التعاون في المجالات الدفاعية بين المملكة واليابان، وبحثا قضايا الأمن الإقليمي والجهود المبذولة لضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية”.

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