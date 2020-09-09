الملك سلمان بن عبد العزيز
بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.
وأعرب الملك سلمان، عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.
من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.
كانت هذه تفاصيل خبر الملك سلمان لرئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.