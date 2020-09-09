الملك سلمان لرئيس وزراء بريطانيا: نتطلع لمواصلة جهود مواجهة كورونا

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعة واحدة

بحث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في اتصال هاتفي مع رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون أعمال دول مجموعة العشرين التي ترأسها المملكة هذا العام والجهود المبذولة ضمن اجتماعاتها لتخفيف آثار جائحة كورونا.

وأعرب الملك سلمان، عن تطلعه أن تواصل دول المجموعة جهودها لمواجهة تحديات الجائحة خدمة للشعوب والاقتصاد العالمي.

من جهته، أشاد رئيس الوزراء البريطاني بقيادة المملكة لاجتماعات المجموعة وإدارة التحرك الجماعي لدولها لمواجهة تبعات الجائحة، متمنياً للمملكة النجاح والتوفيق في مسعاها، مشيراً إلى الصداقة التاريخية، والعلاقات الوثيقة بين البلدين وتطلعه إلى تعزيزها وتنميتها.