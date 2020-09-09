مجموعة السبع تحض موسكو على كشف المسؤولين عن تسميم نافالني

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

قضية المعارض اليكسي نافالني لا تزال تتفاعل، وفي هذا السياق حضت الدول الأعضاء في مجموعة السبع روسيا على الاسراع في الكشف عن المسؤولين عن “التسميم المؤكد” لـ نافالني وإحالتهم على القضاء.

وأكد وزراء خارجية ألمانيا و كندا و الولايات المتحدة و فرنسا و ايطاليا و اليابان و بريطانيا في بيان مشترك أنهم “موحدون في التنديد، بأشد العبارات الممكنة، بالتسميم المؤكد لأليكسي نافالني”.

واضافوا أن المانيا حيث يتلقى المعارض (44 عاما) العلاج “ابلغت الشركاء في مجموعة السبع أن الفحوص السريرية والسمية التي اجراها خبراء طبيون المان ومختبر متخصص للقوات المسلحة الالمانية خلصت الى أن نافالني كان ضحية هجوم بواسطة عنصر كيميائي سام من مجموعة نوفيتشوك، وهي مادة تطورها روسيا”.

واعتبر الوزراء في البيان الذي اصدرته الولايات المتحدة التي تترأس مجموعة السبع هذا العام أن “أي استخدام لاسلحة كيميائية في أي مكان، وأي وقت، من جانب أي كان ومهما كانت الظروف، هو أمر مرفوض ويتنافى مع المعايير الدولية”.

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وتابعوا “نحن، وزراء خارجية دول مجموعة السبع، ندعو روسيا الى الاسراع في كشف هوية المسؤولين عن هذا الهجوم المشين بالسم واحالة المنفذين على القضاء”، مذكرين ب”التزامات” روسيا حيال الشرعة حول الاسلحة الكيميائية.

واكد الوزراء أن “هذا الهجوم على زعيم المعارضة نافالني يشكل ضربة خطيرة أخرى للديموقراطية والتعددية السياسية في روسيا. انه يشكل تهديدا خطيرا لهؤلاء الرجال والنساء الذين يدافعون عن الحريات السياسية والمدنية”.

ووعدت مجموعة السبع بان “تتابع من كثب” الرد الروسي على المطالب الدولية، بحسب (أ ف ب).