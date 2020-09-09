من أجل دعم حملته الانتخابية… ترامب يبدي استعداده للإنفاق من ماله الخاص

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 9 سبتمبر 2020 01:16 صباحاً - منذ ساعتين

قال الرئيس الاميركي دونالد ترامب للصحافيين عندما سئل عن مدى استعداده للانفاق من جيبه الخاص لدعم حملته الانتخابية، “اذا اضطررت لذلك سأفعل”، مضيفا “مهما تطلب ذلك، يجب ان نفوز”.

كان ترامب يقوم فعليا بحملة لولاية ثانية خلال فترة ادارته، ومنذ بداية عام 2019 كانت حملته قد أنفقت نحو 800 مليون دولار، أكثر من ضعفي إنفاق حملة منافسه الديموقراطي جو بايدن.

ولكن على الرغم من هذه البداية القوية ووصف الحملة لنفسها بأنها “قوة ساحقة”، الا أن قطار ترامب اصطدم بتعثر مالي.

أما بايدن الذي بدأ حملته بتمويل ضعيف فقد فاجأ كثيرين عندما تجاوز ترامب في جمع التبرعات في آب الماضي بحيث وصل ما جمعه الى 365 مليون دولار، محطما الأرقام القياسية للأشهر السابقة.

وعلى الرغم من كل الإنفاق الضخم لترامب في البداية، الا ان بايدن لا يزال يتصدر بفارق ثابت في استطلاعات الرأي.

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وقبل ثمانية أسابيع فقط من الانتخابات، سيجد ترامب أن الفواتير تتراكم مع زيادة السفر واستقطاب الناخبين، وفوق كل هذا الإعلانات التلفزيونية الباهظة.

وتناولت صحيفة نيويورك تايمز الإثنين في تقرير الإنفاق المسرف لحملة ترامب بإدارة مديرها السابق براد بارسكيل، ولا سيما بث إعلانين خلال مباراة “السوبر بول” بلغت كلفتهما 11 مليون دولار.

الا ان بيل ستيبيان الذي خلف بارسكيل في تموز جعل من خفض الانفاق أولوية له.

وقال ترامب على تويتر إن مشاكل حملته المادية سببها الإعلام، لأنه “اضطر إلى الإنفاق من أجل مواجهة الأخبار المضللة”.

وأضاف “قمنا وما زلنا نقوم بعمل عظيم، ولدينا مال وافر متبق”، بحسب (أ ف ب).